ঝড়ের আশঙ্কা কমেছে, সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত প্রত্যাহার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ঝড়ের আশঙ্কা কমে যাওয়ায় দেশের চার সমুদ্রবন্দরে জারি থাকা স্থানীয় ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।
রোববার (১৯ জুলাই) সকাল ১০টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতিবিষয়ক বার্তায় চার সমুদ্রবন্দরকে সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি বিবেচনায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরগুলোর সতর্ক সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।
এর আগে শনিবার (১৮ জুলাই) উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্যের কারণে সমুদ্রবন্দর, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত বহাল রাখতে বলেছিল আবহাওয়া অধিদপ্তর।