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বৈরী আবহাওয়ায় হাতিয়ায় নৌ চলাচল বন্ধ

সুপ্রভাত ডেস্ক »

বৈরী আবহাওয়ার কারণে এবং মেঘনা নদী উত্তাল থাকায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় ফেরিসহ সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন।

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ফলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার সঙ্গে কার্যত সারা দেশের নৌযান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। রোববার (৫ জুলাই) সকাল থেকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

নৌযান চলাচল বন্ধ থাকায় সকাল থেকে যাত্রীদের নলচিরা ও চেয়ারম্যান ঘাটে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। তবে নদী উত্তাল থাকায় এ ঘাট থেকে সি-ট্রাক,স্পিড বোট, ফেরি কিংবা যাত্রীবাহী ট্রলার কোনোটিই ছেড়ে যায়নি।

নলচিরা ঘাটে অপেক্ষমাণ যাত্রী আবদুল কাদের বলেন, জরুরি কাজে নোয়াখালী শহরে যাওয়ার কথা ছিল। সকাল থেকে ঘাটে অপেক্ষা করছি, কিন্তু কোনো নৌযান ছাড়ছে না। দুর্ভোগে পড়েছি। তবে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি।

চেয়ারম্যানঘাটে থাকা আরেক যাত্রী রুবেল হোসেন বলেন, পারিবারিক প্রয়োজনে হাতিয়ায় এসেছিলাম। আজ ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নৌ চলাচল বন্ধ থাকায় আটকা পড়েছি। আবহাওয়া স্বাভাবিক হলে দ্রুত নৌযান চালুর দাবি জানান তিনি।

ফেরি মহানন্দার মাস্টার তোফাজ্জল হোসেন বলেন, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত জারি করা হয়েছে। এ কারণে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফেরি চলাচল বন্ধ থাকবে।

হাতিয়া উপকূলীয় নদীবন্দরের সহকারী বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, আজ ভোর থেকেই নদী কিছুটা উত্তাল রয়েছে। জোয়ারের উচ্চতা স্বাভাবিক সময় থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে হাতিয়া চেয়ারম্যানঘাট-নলচিরা ঘাট নৌপথে চলাচলকারী সব ধরনের সরকারি নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

হাতিয়া উপজেলার ইউএনও রাসেল ইকবাল বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার সঙ্গে জেলা সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নৌ চলাচল শুরু হবে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সংকেত ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

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