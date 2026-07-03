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হালিশহরে গোলপোস্ট ভেঙ্গে প্রাণ গেল তরুণের

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর বেগমজান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মাহিদুল ইসলাম (১৯) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। গোল করার পর আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে গোলপোস্টে ঝুললে সেটি ভেঙে তার ওপর পড়ে যায়।

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শুক্রবার (৩ জুলাই) সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মাহিদুল ইসলাম পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কোনোপদিয়া এলাকার রাসেল গাজীর ছেলে। তিনি চট্টগ্রামে রংমিস্ত্রির কাজ করতেন।

মাহিদুলের খালাতো ভাই মোহাম্মদ মনির জানান, সকালে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে যান মাহিদুল। খেলার একপর্যায়ে গোল করার পর আনন্দ করতে লোহার গোলপোস্টে ঝুলে পড়েন। এ সময় গোলপোস্টটি ভেঙে তার ওপর পড়ে গেলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী ইনচার্জ সোহেল রানা বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় মাহিদুলকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

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