হরমুজে নিজের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

সুপ্রভাত ডেস্ক »
যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালিতে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন ও ইরানকে দুর্বল করার মিশনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জেনারেল আব্দুলফজল শেখারচি।
রোববার (২৬ জুলাই) রাষ্ট্রয়াত্ত্ব টিভিকে তিনি বলেছেন, “মার্কিনিদের জন্য বর্তমান পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল এবং অনাকাঙ্খিত।”
সেনাবাহিনীর এ জেনারেল আরও বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র এখন যুদ্ধে নতুন কৌশল খুঁজছে। তিনি বলেন, যুদ্ধ থেকে মার্কিনিরা বের হতে চাইলে নিজের ইচ্ছায় পারবে না। তাদের এক্ষেত্রে ইহুদিবাদীদের অনুমতি লাগবে।
ইরানিরা ইহুদিবাদী হিসেবে ইসরায়েলকে বোঝায়।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ইরানে হামলা চালায়। এরপর টানা ৪০ দিন যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ বন্ধের জন্য মার্কিনি ও ইরানিরা জুলাইয়ের শুরুতে একটি সমঝোতা স্মারকে সই করে। কিন্তু এটি ইতিমধ্যে ভেস্তে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র টানা দুই সপ্তাহ ইরানে হামলা চালিয়েছে। জবাবে ইরানও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থাকা মার্কিন অবকাঠামোকে টার্গেট করেছে।
তবে গত দুইদিন ধরে মার্কিনিরা হামলা থেকে বিরত আছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, হামলা প্রতিহত করার ইন্টারসেপ্টর মিসাইল ফুরিয়ে যাওয়ার শঙ্কা থেকে মার্কিনিরা আপাতত ইরানে বড় হামলা চালানো থেকে বিরত আছে।
সূত্র: আলজাজিরা