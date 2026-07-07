রহমাননগর আবাসিকে দেওয়াল ধসে প্রাণ গেল যুবকের, আহত ৩

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার রহমাননগর আবাসিক এলাকায় দেওয়াল ধসে শফিকুর রহমান (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ জুলাই) বিকেলে রহমাননগর আবাসিকের বি ব্লকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শফিকুরের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায়।
একই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আহতরা হলেন— মঞ্জিলা বেগম (৩২), সোহান (৪) ও ছাইফা (২)। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল ইসলাম বলেন, দেওয়াল ধসের ঘটনায় একজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। আহত আরও তিনজনকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন।