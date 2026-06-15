সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০২২” পেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক মো. রেজাউল করিম ও যুগ্মপরিচালক মো: জোবাইর হোসেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং অসামান্য কাজের সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিস্বরূপ ‘বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০২২’ প্রদান করা হয়েছে। আজ ১৫ জুন, ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মনোনীত কর্মকর্তাদের হাতে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে সম্মাননা স্মারক ও প্রশংসাপত্র তুলে দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান এফসিএমএ।
২০২২ সালের কর্মদক্ষতা, নীতিমালা ও পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে কঠোর প্রশাসনিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই শেষে এবারের পুরস্কারের জন্য মোট ০৯টি টিম বা দলে বিভক্ত করে ৩৬ জন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা হয়। কর্মকর্তাদের অসামান্য অবদান (Outstanding Contribution) এবং চমৎকার পেশাদারিত্ব (Excellent Professionalism) প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীণ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
এবারের পুরস্কারে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের ৩ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই গৌরবময় অর্জন লাভ করেছেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন—চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক মো. রেজাউল করিম এবং যুগ্ম পরিচালক মোঃ জোবাইর হোসেন।
অনুষ্ঠানে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান এফসিএমএ পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কর্মকর্তাদের এই নিষ্ঠা, অঙ্গীকার ও কঠোর পরিশ্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অনন্য ভূমিকা রাখবে। তিনি ভবিষ্যতেও সকল কর্মকর্তাকে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান এবং তাদের কর্মজীবনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন।
অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।