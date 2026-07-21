জঙ্গল সলিমপুরে সেনাবাহিনীর সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনায় সিডিএর বিকল্প প্রস্তাব

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় কয়েকটি অভ্যন্তরীণ ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করতে চায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এর মধ্যে দুটি সড়ক সিডিএর সিলিমপুর আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
তবে এ প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)। আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় প্লট মালিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীকে বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।
সিডিএ সূত্র জানায়, জঙ্গল সলিমপুর একটি স্পর্শকাতর এলাকা। ওই এলাকার সঙ্গে একটি শান্ত ও সংরক্ষিত আবাসিক এলাকার সরাসরি সড়ক সংযোগ স্থাপন করা হলে, সিলিমপুর আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। তাই স্থানীয় প্লট মালিকদের মতামতের ভিত্তিতে বিকল্প স্থানে সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে সেই সড়কটি স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হলেও ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে সিডিএ ও প্লট মালিকরা।
মঙ্গলবার (২১ জুলাই) সকালে সিলিমপুর আবাসিক এলাকার প্লট মালিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা এবং সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রস্তাবিত সড়কের স্থান পরিদর্শন করেন সিডিএ চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার বেলায়েত হোসেন। এ সময় তিনি, সম্ভাব্য স্থানগুলো পরিদর্শন করেন এবং মৌজা ম্যাপ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় যাচাই-বাছাই করেন।
সিডিএ চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার বেলায়েত হোসেন বলেন, জঙ্গল সলিমপুরের ওই সড়কটি মূল আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে নির্মাণের সুযোগ নেই। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে খালের পাড় ধরে সাময়িকভাবে একটি অস্থায়ী পথ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। স্থায়ী কোনো সড়ক আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে না করাই ভালো। প্লট মালিকদের পরামর্শ অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে বিকল্প স্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বিকল্প রুটের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করে তারা পরবর্তী সময়ে সিডিএকে হালনাগাদ অগ্রগতি জানাবে।
মতবিনিময় সভায় সিডিএ চেয়ারম্যান সিলিমপুর আবাসিক এলাকাকে একটি বাসযোগ্য, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের খালে ময়লা-আবর্জনা না ফেলার, জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এমন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার এবং সিডিএর ইমারত বিধিমালা মেনে ভবন নির্মাণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বেশি বেশি গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন।
একই সঙ্গে আবাসিক এলাকার দীর্ঘদিনের গ্যাস ও পানি সংকট নিরসনের আশ্বাস দেন সিডিএ চেয়ারম্যান। তিনি জানান, দ্রুততম সময়ের মধ্যে পানির সংযোগ নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি)-এর সঙ্গে তার কথা হয়েছে এবং ওয়াসা দ্রুত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। পর্যায়ক্রমে এলাকার সব নাগরিক দুর্ভোগ দূর করা হবে বলেও তিনি জানান
এ সময় সিডিএ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সিলিমপুর আবাসিক এলাকার প্লট মালিক সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।