হারানো শব্দ

পল্লব শাহরিয়ার »
টুপটাপ! টুপটাপ! বর্ষা নেমেছে। আকাশ গম্ভীর হয়ে গেছে, গাছের পাতায় ফোঁটা পড়ছে।
কিন্তু আজ কিছু যেন ঠিক নেই।
মিম বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলো, তার চোখ গোল হয়ে গেলো, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। গাছের পাতা চুপচাপ, খালের জল নীরব, কোথাও কোনো গান নেই। সে ছুটে যায় তার বন্ধু লুনার কাছে।
লুনা এক রঙিন ফড়িং, বর্ষা এলেই গুনগুন করে গান গায়।
লুনা মাথা নিচু করে বলল, আজ আমার গান-ই তো হারিয়ে গেছে, মিম। গুনগুন করছিলাম কেউ শুনল না। তাই মনে হয় গানও রাগ করে পালিয়েছে।
মিম আর লুনা মিলে ছুটে গেল গোবরু কাকার কাছে।
সে এক পাকা ব্যাঙ, বর্ষার গায়ক বলা চলে!
কিন্তু সে আজো একেবারে চুপচাপ। ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ মানে, আমি তো এখন আর ঘ্যাঁ করতে পারি না! গোবরু কাকা ফুঁ দিয়ে বলল।
মিম চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবল। কী করা যায়? কী করা যায়? তারপর মুখ উজ্জ্বল করে বলল, আমার মনে হচ্ছে শব্দেরা সব হারিয়ে গেছে! আমাদের এখন তাদের খুঁজে বের করতে হবে। চলো ওদের খুঁজে বের করি!
তিন বন্ধু বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় বের হলো।
চুপচাপ গাছ, চুপচাপ মাঠ, চুপচাপ খাল।
তারা গেল বাগানে, মাঠে, জলাশয়ে কোথাও শব্দ নেই!
অবশেষে তারা পৌঁছাল একটা পুরনো বটগাছের নিচে। আর সেখানেই দেখা গেল এক বড় রঙিন ছাতার নিচে শব্দগুলো বসে আছে!
পাতার ঝরঝর, ব্যাঙের ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ, ফড়িংয়ের গুনগুন সব শব্দ একসঙ্গে বসে কাঁদছে!
মিম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা সবাই এখানে কেন? আর কাঁদছো কেন?
বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ বলল, আমরা রাগ করেছি! এখনকার মানুষ মোবাইলে গান শোনে, বর্ষার শব্দ কেউ শোনে না, ছাতা নিয়ে বেরও হয় না।
আমরা হারিয়ে গেছি, কারণ কেউ আমাদের এখন আর ডাকে না।
মিম ধীরে ধীরে ছাতাটা সরিয়ে বলল, তোমাদের কথা আমরা শুনতে এসেছি। আমরা মিস করেছি তোমাদের।
লুনা ফড়ফড় করে বলল, তোমরা না থাকলে বর্ষা বর্ষা লাগে না!
গোবরু কাকা হুংকার দিয়ে বলে উঠল, এবার আমি আবার গাইবো ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ!
বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ ধীরে ধীরে গেয়ে ওঠে, পাতারা দোলে ঝরঝর করে, বটগাছের ছাতার নিচ থেকে সব শব্দ একে একে বেরিয়ে আসে। আকাশে রংধনু হাসে।
বৃষ্টির ফোঁটা আবার টুপটাপ বাজছে মাটির বুকে।
হঠাৎ করে গোবরু কাকা হেঁকে উঠল, ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ… আমি ফিরে এসেছি!
লুনা হাওয়ায় উড়তে উড়তে গান ধরল, রিমঝিম বৃষ্টি, রিমঝিম সুর।
আর মিম চেয়ে দেখল চারপাশে একটা জাদুর মতো পরিবর্তন। গাছেরা নাচছে, বাতাসে সুর বাজছে, আর মাটির গন্ধ যেন কথাও বলছে!
শব্দেরা ফিরে এলো! চারপাশ আবার গানে ভরে গেল।
মিম ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে শব্দদের একে একে জড়িয়ে ধরল। আর বললো তোমাদের মন আর খারাপ করতে দেব না!