হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা হবে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি আছে সেসব দেশকে সতর্ক করেছে ইরান। তারা বলেছে, যদি যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর কোনো হামলা চালায় তাহলে এসব ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালানো হবে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে ইরানের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, “তেহরান আঞ্চলিক দেশগুলোকে বলেছে— সৌদি থেকে আরব আমিরাত, তুরস্ককে— যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালায় তাহলে তাদের দেশে থাকা মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা হবে। আমরা এসব দেশকে আহ্বান জানিয়েছি ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা যেন তারা ঠেকায়।”
দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ইরানে বিক্ষোভ চলছে। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, যদি ইরান বিক্ষোভকারীদের হত্যা করে তাহলে তারা সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করবেন।
ইরান সরকার এ বিক্ষোভ দমনে ব্যাপক কঠোর অবস্থান নিয়েছিল। এতে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোরতার কারণে বিক্ষোভ এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। তবে এরমধ্যে ট্রাম্প নতুন করে আবারও বিক্ষোভ শুরুর আহ্বান জানিয়েছেন।
গতকাল মঙ্গলবার সামাজিকমাধ্যম ট্রুথে ট্রাম্প বলেন, “ইরানের দেশপ্রেমিক জনগণ, আপনারা বিক্ষোভ-আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যান—নিজেদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দখল নিন। হত্যাকারী-নির্যাতনকারীদের নাম নথিবদ্ধ করুন। তাদের অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে।”
ট্রাম্প জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ হিসেবে ইরানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যাবতীয় বৈঠক স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, “ইরানে বিক্ষোভ দমন করতে নির্বিচারে গুলি চালানো হচ্ছে। এই নির্বোধ হত্যা যতদিন না বন্ধ হয়, ততদিন পর্যন্ত ইরানের কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে আমি বৈঠক করব না। (ইরানের বিক্ষোভকারীদের জন্য) সহযোগিতা আসছে। ইরানকে আবার মহান করে তুলুন (মিগা-মেইক ইরান গ্রেট এগেইন)।”
সূত্র: আলজাজিরা