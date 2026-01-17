মোশতাক আহমেদ »
ঊনসত্তরের বিশ জানুয়ারি গণবিক্ষোভ মিছিলে
সেই মিছিলে আসাদ ছিল- সঙ্গে তুমি কি ছিলে?
তুমি কি ছিলে? বলো না আমাকে
পাখি কেনো কাঁদে ডুমুরের শাখে?
তবে কি খোকা নেই?
চোখে জল আসে খোকার কথা
মনে মনে ভাবলেই।
কৃষ্ণচূড়ার পাতার ফাঁকে
রক্তের রঙ গোধূলি মাখে,
অশ্বথ গাছে নীমপাখিটি
ভোরবেলা রোজ ডাকে?
দাঁড়িয়ে মা‘য় জানলা ধরে
শোকের ব্যথা বহে অন্তরে।
ছুটে চলে মাঠে চারণ কবি
মেঘলা আকাশ মৌন রবি
মৌনভারে চোখের আড়ে কাঁদে আমার মা যে
কোথায় শোকের বিউগল সুর বাজে?
মিছিল করে সবাই এলো আসাদ এলো না যে
আসাদ তবে ব্যস্ত কোথায়? কোন মিছিলের মাঝে?
আসবে আসাদ বলল দোয়েল পাখি
হাসলো মায়ের সজল দু‘টি আঁখি।
লাল সবুজের পলাশ বনে ফুলের ডালে ডালে
ফাগুনমেয়ে তুলির টানে অগ্নিমশাল জ্বালে
রক্তে ভেজা জমাট বাঁধে পথের পরে ধূলো
একটি বুলেট ভাঙলো মায়ের আশার স্বপ্নগুলো?
মায়ের বুকে শোকের মাতম নিথর রক্তধারা
ছেলের কিছু হলেই আগে মা হয় দিশেহারা।
সেই পাখিটি বসল ডালিম গাছে
সিমের মাচায় -সবুজ পাতার কাছে,
ও পাখি তুই বলতে পারিস –
কেমন আছে আসাদ মতিউর?
আসছে ধেয়ে জনতার ঢল বাজে দামামার সুর।
কেমন করে জানলো মায়ের অবুঝ হিয়ে-
আসাদ নেই, নেই মতিউর, বলল মাকে সবুজ টিয়ে।