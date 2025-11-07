সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের ওপর থেকে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনাস খাত্তাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। আগামী সোমবার প্রেসিডেন্ট শারা হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের প্রণীত প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়, যেখানে ১৪টি দেশ পক্ষে ভোট দেয় এবং চীন ভোটদান থেকে বিরত থাকে।
গত কয়েক মাস ধরে ওয়াশিংটন নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য রাষ্ট্রকে সিরিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে আহ্বান জানিয়ে আসছিল। ট্রাম্প গত মে মাসে এক বড় নীতিগত পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রও সিরিয়ার ওপর থেকে নিজেদের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে।
বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প বলেন, আমি মনে করি, তিনি (শারা) খুব ভালো কাজ করছেন। এটি একটি কঠিন অঞ্চল এবং তিনিও কঠিন মানুষ। তবে আমাদের সম্পর্ক ভালো এবং সিরিয়া ইস্যুতে অনেক অগ্রগতি হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা সিরিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছি, যাতে তারা নিজেদের পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়।
১৩ বছরের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর, গত ডিসেম্বর মাসে সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ইসলামপন্থি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)-এর আকস্মিক অভিযানে ক্ষমতাচ্যুত হন।
একসময় আল-কায়েদার আনুষ্ঠানিক শাখা হিসেবে পরিচিত এইচটিএস ২০১৬ সালে ওই সম্পর্ক ছিন্ন করে। ২০১৪ সাল থেকে এইচটিএস জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেট (আইএস) সন্ত্রাসবিরোধী নিষেধাজ্ঞা তালিকায় রয়েছে।
এইচটিএসের বেশ কয়েকজন সদস্য এখনো জাতিসংঘের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ জব্দ ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকলেও, এবার প্রেসিডেন্ট শারা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাত্তাবের ওপর থেকে এসব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।
জাতিসংঘের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে আল-কায়েদা ও এইচটিএস-এর মধ্যে কোনো সক্রিয় সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
সূত্র: রয়টার্স