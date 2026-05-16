শনিবার, মে ১৬, ২০২৬
রাউজানে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের রাউজানে রুমা আক্তার (৩০) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ মে) বিকেলে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচখাইন দরগাহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পরে পুলিশ মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। নিহত রুমা ওই গ্রামের সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক মুহাম্মদ সোলেমানের স্ত্রী। তাদের পাঁচ বছর বয়সি একটি সন্তান রয়েছে।

তবে ঘটনাটিকে হত্যাকাণ্ড দাবি করেছে নিহত গৃহবধূর পরিবার। তাদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই যৌতুকসহ বিভিন্ন দাবিতে রুমাকে নির্যাতন করা হতো।

নিহতের বড় ভাই আনোয়ার হোসেন বলেন, আমার বোনকে বিভিন্ন সময় স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যরা নির্যাতন করতেন। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা হত্যা মামলা করব।

রাউজান থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নিজাম উদ্দিন দেওয়ান বলেন, আমরা ঘরের খাট থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছি।

