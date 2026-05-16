শনিবার, মে ১৬, ২০২৬
বায়েজিদে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম মহানগরীর বায়েজিদ থানার একটি হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ইকবাল হোসেনকে (২৮) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ইকবাল হোসেন ভোলার লালমোহন থানার খাইগোবাড়ি এলাকার মো. সালাউদ্দিন ওরফে সালামত ক্বারির ছেলে।

শনিবার (১৬ মে) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে র‍্যাব।

র‌্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, বৃহস্পতিবার বায়েজিদ থানার হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ইকবাল হোসেন চান্দগাঁও এলাকায় অবস্থান করছে। পরে র‌্যাব-৭ চট্টগ্রাম ও র‌্যাব-৮ বরিশালের যৌথ আভিযানিক দল সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

র‌্যাব-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকা সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আইনের আওতায় আনতে র‌্যাবের গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ইকবাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে চান্দগাঁও থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

