ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচন, কোনো শক্তি তা পেছাতে পারবে না: প্রেস সচিব

গণভোট নিয়ে যে সিদ্ধান্তই হোক না কেন- জাতীয় নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে, কোনো শক্তি তা পেছাতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেছেন, “আমাদের উপদেষ্টা পরিষদ, ক্যাবিনেট, চীফ উপদেষ্টা, উনারা এটার (গণভোট) ব্যাপারে ডিসিশন নিবেন। বাট যেকোনো ডিসিশনই হোক না কেন, ইলেকশন ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে- ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে হবে। কোনো শক্তি নাই এ ইলেকশনকে পিছানোর।”
শুক্রবার দুপুরে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশন’ আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।
‘কোনো উত্তাপ জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে না’ উল্লেখ করে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, “পলিটিক্যাল পার্টি থাকলে মতবিরোধ থাকবে। আমি এককথা বলব, আরেকজন আরেক কথা বলবেন এটাই নিয়ম। পলিটিক্যাল পার্টিগুলো, মানে পুরো পৃথিবীতে এটাই নিয়ম।”
তিনি বলেন, “বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তারা তাদের মতের কথা বলছেন। আমরা এটাকে হুমকি হিসেবে দেখছি না। তারা তাদের ওপিনিয়ন এক্সপ্রেস করছেন। আমরা তাদের ওপিনিয়নগুলো শুনছি।
“জাতির জন্য, পলেটিক্যাল পার্টির জন্য, সবার জন্য এবং আমাদের ডেমক্রেসিতে উত্তরণের জন্য যেটা মঙ্গলজনক, যেটা সবচাইতে উত্তম সেই কাজটাই চিফ অ্যাডভাইজার করবেন। আপনারা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন।”
অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন কাজের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, “অনেক অনেক বড় বড় কাজ এই সরকার করে এসছে। তারা জুলাই ডিক্লারেশন দিয়েছে, জুলাই সনদ সাইনিং হয়েছে। আরো আগে কমিশনগুলো তাদের রিপোর্টগুলো দিয়েছে।
“ইকোনোমিকে পুনঃউদ্ধার করা গেছে এবং দেশে যে ট্রায়ালের কাজগুলো হচ্ছে। আপনারা জানেন, ১৩ তারিখে সম্ভবত কোর্ট জানাবে, শেখ হাসিনার যে ট্রায়াল হচ্ছে সেটার বিচারের দিন জানাবেন। অন্যান্য যতগুলো ইস্যু আছে সবগুলো ইস্যুই কিন্তু হচ্ছে।”
পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতিও পুরোদমে চলছে জানিয়ে শফিকুল আলম বলেন, “আস্তে বললে ভুল হবে। খুবই ভালো গতিতে, ফুল দমে চলছে ইলেকশনের কাজ। সেজন্য সবাই একটু ধৈর্য্য ধরেন। দেখেন উপদেষ্টা পরিষদ এবং আমাদের চিফ অ্যাডভাইজর কী ডিসিশন নেন।”
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ‘পারফেক্টলি ওকে’ আছে দাবি করে প্রেস সচিব বলেন, “একটা সেনশেনাল মার্ডার হলো, একটা মৃত্যু হলো- সেটা দিয়ে আপনারা কনক্লুশনে যাবেন না। আমরা মনে করি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্টেবল আছে। পুলিশ খুব ভালোভাবে কাজ করছে। অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও ভালোভাবে কাজ করছে।”
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীদের ভূমিকা উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, “স্বৈরাচার পতন ও গণঅভ্যুত্থানে পুরুষ ও নারীরা একসাথে রাজপথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। এখন আর নারীরা পিছিয়ে নেই। সব ক্ষেত্রেই তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন।”
এর আগে শুক্রবার সকালে তরুণদের জ্ঞান ও মেধার বিকাশকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ‘মাইন্ডব্রিজ ও নলেজ কম্পিটিশন ২০২৫’ আয়োজিত হয়।
ফাউন্ডেশনের সভাপতি জান্নাতুল নাঈম প্রমির সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে এই প্রতিযোগিতায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ ইসমাইল। বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালী জেলার অতিরিক্ত প্রশাসক ইসমাঈল হোসেন।