পুলিশ কর্মকর্তা সাজ্জাদের জামিন স্থগিত, আত্মসমর্পণের নির্দেশ

জুলাই আন্দোলনের মামলায় হাইকোর্টে জামিন হওয়া পুলিশ কর্মকর্তা সাজ্জাদ উজ জামানকে হাইকোর্টের দেয়া জামিন স্থগিত করে দিয়েছেন চেম্বার আদালত। একই সাথে তাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে রাষ্ট্রপক্ষের জামিন স্থগিতের আবেদনের প্রেক্ষিতে চেম্বার জজ মো. রেজাউল হক এ আদেশ দেন।
জুলাই আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থী ইমাম হাসান তায়িমকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সম্প্রতি হাইকোর্ট থেকে জামিন পান যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক এসআই সাজ্জাদ।
তার জামিন পাওয়া নিয়ে আন্দোলন হয় সচিবালয়ের সামনে। আন্দোলনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জুলাই আহত পরিবারের উপরে হামলাকারী জামিনপ্রাপ্ত যাত্রবাড়ী থানার এসআই সাজ্জাদুর জামানকে গ্রেপ্তারসহ বেশ কিছু দাবি জানায় জুলাই শহিদ পরিবার ও আহতরা।
মঙ্গলবার সচিবালয়ের সামনে শহিদ ইমামের ভাই রবিউল আউয়াল এসব দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জুলাই আহত পরিবারের উপরে হামলাকারী সদ্য জামিনপ্রাপ্ত যাত্রাবাড়ী থানার এসআই সাজ্জাদুর জামানকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই এসআইকে জামিন দেয়ার কারণে নিম্ন আদালতের ২১ নম্বর কোর্টের দুইজন বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ও গাজী এবাদত হোসেনকে বহিষ্কার করতে হবে।
এ ছাড়াও আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে আইন উপদেষ্টাকে শোকজ করার দাবি করা হয়।
এ বিষয়ে গত ১৯ আগস্ট এক ফেসবুক পোস্টে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, ‘জুলাই হত্যাকাণ্ডে শহীদ পরিবারের করা একটি মামলায় হাইকোর্ট পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্যকে জামিন দিয়েছেন। এটি নিয়ে শহীদ পরিবারের সদস্যরা স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তবে এই জামিনের সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। হাইকোর্ট দেশের উচ্চ আদালত। হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত আইন মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারের অধীনে নয়। জামিন বা হাইকোর্টের অন্য কোনও সিদ্ধান্তের সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়ের কোনও সম্পর্ক নেই।’