নিখোঁজের ৯ দিন পর ইছামতী খালে মিলল বৃদ্ধের মরদেহ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় নিখোঁজের ৯ দিন পর ইছামতী খাল থেকে আবু সৈয়দ (৬৮) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ (বুধবার) ভোরে উপজেলার খাদ্যগুদাম সংলগ্ন খালে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। খবর ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড় জমে। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে অবহিত করা হয়। খবর পেয়ে আনোয়ারা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
মরদেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্বজনরা লুঙ্গি ও গলায় থাকা তাবিজ দেখে মরদেহটি আবু সৈয়দের বলে শনাক্ত করেন।
আবু সৈয়দ উপজেলার ১০ নম্বর হাইলধর ইউনিয়নের পীরখাইন গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক চৌকিদারের বাড়ির মালেকুজ্জামানের ছেলে। তিনি আনোয়ারা থানাধীন কেজি ভবন এলাকার একটি ভাড়া বাসায় পরিবারসহ বসবাস করতেন।
আবু সৈয়দের পরিবার জানায়, আবু সৈয়দ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। কয়েক মাস আগে তিনি ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং এরপর থেকে মানসিকভাবে কিছুটা অসংলগ্ন আচরণ করতেন। গত ৯ ডিসেম্বর দুপুরে ভাড়া বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন তিনি। পরবর্তীতে পরিবারের পক্ষ থেকে আনোয়ারা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. গিয়াস উদ্দিন জানান, আবু সৈয়দ কয়েকদিন আগে নিখোঁজ হন বলে এলাকায় জানা ছিল। আজ তার মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, প্রাথমিকভাবে মরদেহটি নিখোঁজ আবু সৈয়দের বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।