নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ৩৫তম আসর ২২-২৫মে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আগামী ২২ থেকে ২৫ মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ৩৫তম আসর।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
বক্তব্যে বইমেলার আহ্বায়ক অর্থনীতিবিদ ড. নজরুল ইসলাম বলেন, এবারের বইমেলা একটা মাইলফলক। ৩৫ বছরে এই মাইলফলকে এসে আমরা চাই, বাংলা ভাষার এই মেলাকে আমেরিকার মূলধারার সঙ্গে আরও বেশি সংযোগ ঘটাতে। বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষার বইকে আন্তর্জাতিক পরিসরে আরও বেশি যুক্ত করতে আমরা নানা চিন্তা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। আশা করছি সবার সহযোগিতায় বরাবরের মতো এবারও একটি সফল আয়োজন সম্পন্ন করতে পারব।
সংবাদ সম্মেলনে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, নিউ ইয়র্ক বইমেলার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো, বাংলা বই ঘিরে পুরো আমেরিকার বাংলা ভাষার বইপ্রেমীদের একটা মেলবন্ধন ঘটে। এর সঙ্গে শুধু বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী লেখক নন, ইউরোপ বা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে থাকা লেখক-পাঠক এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরের এক দেশে বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে মিলিত হয়। তা ছাড়া প্রতি বছর এ মেলার কলেবর বড় হচ্ছে। আরও বেশি করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।