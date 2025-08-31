দেশে নির্মিত হতে যাচ্ছে উচ্চমানের নার্সিং ফ্যাকাল্টি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
উচ্চমানের নার্সিং ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার একটি ভিত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে নার্সদের জন্য পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করা হবে। এই কাজ বাস্তবায়নের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া অনুদান দিয়েছে।
আগারগাঁওয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ন্যাশনাল অ্যাডভান্সড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইন বাংলাদেশ— প্রকল্পের আওতায় অনুদান চুক্তি সই হয়েছে।
প্রকল্পটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কোরিয়া সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুদান সহায়তা বাবদ ৫ দশমিক ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দেবে।
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইআরডির অতিরিক্ত সচিব মিরানা মাহরুখ এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে কৌইকার কান্ট্রি ডিরেক্টর জিহোন কিম যৌথভাবে প্রকল্পের চুক্তিতে সই করেন।