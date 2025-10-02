তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে: হুমায়ুন কবীর

সুপ্রভাত ডেস্ক »

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

হুমায়ুন কবীর বলেন, খুব শিগগিরই তারেক রহমান দেশে ফিরবেন, এ বিষয়ে কোনো শঙ্কা নেই। তিনি আরও জানান, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আন্তরিকভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ফেব্রুয়ারিতেই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

নিউইয়র্কে এনসিপির উপর হামলার মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে তারা সন্ত্রাসী সংগঠন বলেও মন্তব্য করেন হুমায়ুন কবির।

