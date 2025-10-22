জুন (২০২৫) মাসে চট্টগ্রাম জেলার নারীর প্রতি সহিংসতা

জুন মাসে চট্টগ্রাম জেলায় নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ১১ টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে ভাওট্র্যাকার, যা সারাদেশের জুন মাসের মোট ঘটনার প্রায় ৪.৩%। এই সংখ্যা মে মাসের চেয়ে ৯টি কম। চট্টগ্রাম জেলার মোট ঘটনাগুলোর প্রায় ২৫% যৌন সহিংসতা সম্পর্কিত। বাকি ঘটনাগুলো প্রাণঘাতী, শারীরিক ও আত্মহত্যা ছিলো।
জুন মাসে চট্টগ্রাম জেলার নারী র প্রতি সহিংসতার চিত্র
কোন্ বয়সীরা বেশি সহিংসতার শিকার
জুন মাসে চট্টগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছে ১৮ বছরের কম (৪জন) ও ২৬-৩৫ (৪ জন) বছরের বয়সী নারী ও শিশুরা ।
জুন মাসে চট্টগ্রাম জেলায় কোন্ বয়সী নারী-শিশু বেশি সহিংসহিতার শিকার
|বয়স সীমা
|সংখ্যা
|১৮ বছরের কম
|৪
|১৯-২৫ বছর
|০
|২৬-৩৫ বছর
|৪
|৩৬-৪৫ বছর
|১
|৪৬ বছরের বেশি
|০
অপরাধীরা কোন্ বয়সী
জুন মাসে চট্টগ্রাম জেলায় নারী-কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতায় মোট ২৬ জন জড়িত থাকার তথ্য প্রকাশ হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। এর মধ্যে ৭ জনের বয়স পাওয়া গেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে ৯ জনকে।
|বয়স সীমা
|সংখ্যা
|১৮ বছরের কম
|০
|১৮-২৫ বছর
|২
|২৬-৩৫ বছর
|৩
|৩৬-৪৫ বছর
|১
|৪৬-৫৫ বছর
|১
সহিংসতা সবচেয়ে বেশি কোন্ কোন্ উপজেলায়
চট্টগ্রাম জেলায় জুন মাসে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালীতে (২টি করে)। সীতাকুন্ড, সন্দ্বীপ, সদর, লোহাগড়া, ফটিকছড়ি, আনোয়ারা ও আকবরশাহ তে ১টি করে ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ।
ঘটনার পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপের অবস্থান
—-
জুন মাসে চট্টগ্রাম জেলায় সংঘটিত ১১টি অপরাধের মধ্যে ৬টি ঘটনায় মামলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর ১টি ঘটনায় বলা হয়েছে “তদন্ত চলমান”১টি ঘটনায় কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এবং ৩টি ঘটনায় বলা হয়েছে আইনি পদক্ষেপ “প্রক্রিয়াধীন”।