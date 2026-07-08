চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথে এখনও দেড় ফুট পানি, ট্রেন চলাচল বন্ধ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের জানআলীহাট ও ষোলোশহর স্টেশনের মধ্যবর্তী প্রায় ৫০০ মিটার এলাকা এখনও দেড় ফুট পানির নিচে থাকায় এ পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
বুধবার (৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।
বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে ডুবে থাকা রেলপথে পানির উচ্চতা কমলেও এখনও প্রায় দেড় ফুট পানি রয়েছে।
এ পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশে যাত্রা বাতিল করে পুনরায় ঢাকায় ফিরে যাবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে।
রেলওয়ে জানিয়েছে, রেললাইন অক্ষত ও চলাচল উপযোগী রয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেলে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু করা হবে।
যাত্রীরা চাইলে সংশ্লিষ্ট স্টেশনের কাউন্টার থেকে টিকিটের মূল্য ফেরত নিতে পারবেন। আর ঢাকায় ফিরতে ইচ্ছুক যাত্রীরা বিকেল ৪টায় চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার এক্সপ্রেসে ঢাকা যেতে পারবেন।
আকস্মিক এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাত্রীদের ভোগান্তির জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে।