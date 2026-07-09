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গ্রহণযোগ্য পর্ষদ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকে পূর্ণ আস্থা ফিরবে না : গ্রাহক ফোরাম

সুপ্রভাত ডেস্ক »

গ্রহণযোগ্য পর্ষদ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকে পূর্ণ আস্থা ফিরবে না : গ্রাহক ফোরাম

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তিনি বলেন, পরিচালনা পর্ষদ গঠনে বাংলাদেশ ব্যাংকের দীর্ঘসূত্রতা গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে। তাই অবিলম্বে যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠনের পাশাপাশি গ্রাহকদের আস্থা পুনরুদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। নয়তো আরও কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বেলা ১১টায় রাজধানীর মতিঝিলে ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারের সামনে এক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি বিক্ষোভ-মিছিলের আগে এ সমাবেশ হয়।

নুরুন্নবী মানিক বলেন, ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠন, ব্যাংকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে আমরা কর্মসূচি পালন করছি। এরই অংশ হিসেবে এই বিক্ষোভ মিছিল। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী কর্মকর্তাকে ইসলামী ব্যাংকে পদায়ন করা হয়। এরপর থেকেই গ্রাহকরা আন্দোলন করে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকে একটি গ্রহণযোগ্য পরিচালক পর্ষদ গঠন না করা হবে, ততক্ষণ গ্রাহকদের মধ্যে পূর্ণ আস্থা ফিরে আসবে না। গ্রাহকরা এখন আতঙ্কিত। নিজেদের আমানত ব্যাংক থেকে তুলতে পারবে কিনা, বা আমানত সুরক্ষিত কিনা; এ নিয়ে তারা শঙ্কিত। তাই অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ পরিচালক পর্ষদ গঠন করতে হবে। তবে পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা না হলে আগামী ১৮ জুলাই সারাদেশের গ্রাহকদের নিয়ে আমরা ঢাকায় মহাসমাবেশ করবো। এর মাধ্যমে আমরা দাবি আদায় করে নিতে বাধ্য করবো ইনশাআল্লাহ।

এ সময় বক্তব্য রাখেন ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা ফারুক হোসাইন ভূঁইয়া, ইয়াসমিন আক্তারসহ অন্যান্য গ্রাহকরা।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে পল্টন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এতে নারী-পুরুষসহ ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার গ্রাহকরা অংশ নেন।

এর আগে, ৬ জুলাই সংবাদ সম্মেলনে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে ইসলামী ব্যাংকের সচেতন গ্রাহক ফোরাম। কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ জুলাই দেশের প্রত্যেক জেলা-শহরের ইসলামী ব্যাংকের প্রধান শাখার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন গ্রাহকরা। এছাড়া ১৮ জুলাই মহাসমাবেশ করা হবে।

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