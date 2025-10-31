গণভোটের পক্ষে সরাসরি আদেশ জারির দাবি হাসনাতের

সুপ্রভাত ডেস্ক »

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোটের পক্ষে সরাসরি আদেশ জারির দাবি করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

তিনি বলেন, “গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য অবশ্যই নির্বাচন হতে হবে। তবে এর আগে গণভোটের পক্ষে সরাসরি আদেশ জারি করতে হবে এবং সেটা আওয়ামী লীগের মনোনীত রাষ্ট্রপতি নয় বরং প্রধান উপদেষ্টাকে এ আদেশ জারি করতে হবে।”

শুক্রবার দুপুরে এনসিপির পিরোজপুর জেলার নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ দাবি করেন তিনি।

হাসনাত বলেন, যারা মৌলিক সংস্কারের পক্ষে তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হ্যা এবং যার মৌলিক সংস্কার চাচ্ছে না তারা না প্রচার চালাচ্ছে। তবে এ দুইয়ের মধ্যে এনসিপি সরাসরি গণভোটের আদেশ চাচ্ছে।

বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির দূরত্ব সৃষ্টির বিষয়ে সাংবাদিকদের করা প্রশ্নে জবাবে হাসনাত বলেন, “যারাই সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিবে, তাদের সাথেই এনসিপির দূরত্ব তৈরি হবে। এ ছাড়া এনসিপি কোনো জোটে যাবে কি-না এটা সময়ই নির্ধারণ করবে।”

আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে মন্তব্য করে হাসনাত বলেন, “আওয়ামী লীগ না থাকার কারণেই রাজনৈতিক দলগুলো এক টেবিলে বসে আলোচনা করতে পারছে। আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন এবং সমঝোতা, এ বিষয়গুলো এনসিপির কাছে অবাঞ্ছিত।

“এ ছাড়া বিএনপি এবং জামায়াত আওয়ামী লীগের সঙ্গে যে সখ্যতা গড়ার চেষ্টা করছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং তাদের ‘ব্যাকডোর’ সমঝোতার বিষয়টি দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। আর এ কারণে তাদের জনগণ ভোট দেবে কি-না এটা জনগণ নির্ধারণ করবে।”

প্রতীক বরাদ্দ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে এনসিপি নেতা বলেন, “কোনো নীতিমালা না থাকায় রাষ্ট্রীয় এ সংস্থাটির যখন যে প্রতীক মনে হয়, তা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছে। আর এজন্য নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।”

