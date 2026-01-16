গণফোরাম চট্টগ্রামের মতবিনিময় সভা

গণফোরাম চট্টগ্রামের এক মতবিনিময় সভা শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেল তিনটায় নগরের দোস্ত বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময় সভায় আলোচনা করেন গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি প্রবীণ শিক্ষক রতন ব্যানার্জি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. আলাউদ্দীন ভূঁইয়া, মাস্টার নিবেদন চন্দ্র দাস, শংকর দত্ত, সোহেল আহমেদ, মো. আইয়ুব খান, সজল চৌধুরী, অনন্ত শর্মা, আব্দুল গনি সওদাগর, মো. হুমায়ুন কবির, মো. শফিকসহ অন্যান্য গণফোরাম নেতৃবৃন্দ।
মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। বিজ্ঞপ্তি