কোতোয়ালি-বাকলিয়ার বাসিন্দারা শামসুল আলমকে প্রার্থী হিসেবে চান

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম শহরের স্থানীয় জনগণের তুলনামূলকভাবে বৃহৎ জনবসতি বাকলিয়া। চট্টগ্রামে বিএনপির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বাকলিয়া। চট্টগ্রাম শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী এলাকা, চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া) আসনের ভাগ্য নির্ধারিত হয় বাকলিয়ার ভোটের মাধ্যমে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপির বহুমুখী বিভাজন এবং এলাকাভিত্তিক গ্রুপিংয়ের কারণে এখানকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিভাজন এবং গ্রুপিংয়ের ঊর্ধ্বে থাকা বিএনপি নেতা শামসুল আলমের নাম আগামী নির্বাচনে এই আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে আসছে। তিনি বাকলিয়ার ছেলে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শামসুল আলম ২০০৮ সালের নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৯ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং আওয়ামী লীগের নুরুল ইসলাম বিএসসির কাছে অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। সেই নির্বাচনে প্রতিযোগিতার কারণে শামসুল আলম এবং তার পরিবারকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। শামসুল আলম এবং তার সন্তানদের বারবার জেলে যেতে হয়েছে। এমনকি পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইলিয়াস ব্রাদার্স (এমইবি) নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারের বিভিন্ন হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড এই দানশীল পরিবারকে চরম বিপাকে ফেলেছে। শামসুল আলম দীর্ঘদিন ধরে বাকলিয়া থানা বিএনপির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাকলিয়া এলাকায় গত এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বিএনপি এবং একই মতাদর্শের একাধিক গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এই হত্যাকাণ্ডের মূলে রয়েছে চাঁদাবাজির জন্য এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও দানশীল শামসুল আলম ছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ড. শাহাদাত হোসেন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির প্রাক্তন আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান এবং চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্করের নাম এই আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিএনপির একটি শীর্ষ সূত্র জানিয়েছে যে, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান চান ড. শাহাদাত হোসেন আপাতত মেয়র পদে থাকুক। ৫ আগস্ট বিতর্কিত শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের যানবাহন সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দীর্ঘসময় রাজনীতির মাঠে নিরলসভাবে সক্রিয় থাকার পরেও আবু সুফিয়ানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ ঘটনায় তাকে দক্ষিণ জেলার আহ্বায়ক পদটিও হারাতে হয়।

বাকলিয়া এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মোনাফকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি এমপি প্রার্থী হিসেবে কাকে চান। তার সোজা উত্তর ছিল – আমাদের ইলিয়াস ব্রাদার্সের শামসুল আলম ভাই। এই পরিবার ইতিমধ্যেই বাকলিয়া এবং পুরো কোতোয়ালী আসনে ব্যাপক উন্নতি করেছে। কেউ অসুস্থ হলে, তারা এখনও শামসুল আলমের বাড়িতে ছুটে যায়, এমনকি যদি তারা তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে না পারে, শামসুল আলম যেকোনো বিপদে আমাদের মাথার উপর ছাতা। তার মতো একজন ব্যক্তি সংসদে প্রবেশ করলে আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে। বাকলিয়ার চেহারা বদলে যাবে।

চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শওকত আজম খাজা শামসুল আলমকে চট্টগ্রাম-৯ আসনের জন্য যোগ্য প্রার্থী হিসেবে অভিহিত করে বলেন, তিনিই একমাত্র স্থানীয় প্রার্থী, বাকলিয়ার একজন ব্যক্তি। তিনি পরিবারের মতো এলাকার মানুষের জন্য কাজ করেছেন। ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় তিনি হামলা ও মামলার শিকার হয়েছিলেন। তার মতো যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে দল নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করতে পারে।

পশ্চিম বাকলিয়া ১৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক ফরিদুল আলম বলেন, বিএনপি প্রার্থীদের মধ্যে শামসুল আলম একজন পরিষ্কার ভাবমূর্তিসম্পন্ন প্রার্থী। দলের একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা হিসেবে তাকে মনোনয়ন দিলে বিএনপি লাভবান হবে।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও