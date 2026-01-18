কিশোর গ্যাং ফাইতন গ্রুপের সদস্য গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম মহানগরের হালিশহর থানায় আলোচিত সাব্বির হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি ইরফাত আলী প্রকাশ রাফসানকে (২০) গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) নগরের আকবর শাহ থানার কৈবাল্যধাম রেলবিট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‌্যাব জানায়, গ্রেপ্তারকৃত রাফসান হালিশহর থানার কিশোর গ্যাং ফাইতন গ্রুপের সদস্য। গত বছরের ১৮ মে হালিশহর থানায় দায়ের হওয়া সাব্বির হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, রাফসান আকবর শাহ থানা এলাকায় অবস্থান করছেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে গত শনিবার অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চট্টগ্রাম র‍্যাবের সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ. আর. এম. মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, গ্রেপ্তারের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আসামিকে চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

