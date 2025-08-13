ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির প্রধান নির্বাহী শামসুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
শেয়ার বাজার কারসাজি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণিজ্য উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ইন্ডিপেনডেন্টের প্রধান নির্বাহী ও সম্পাদক এম শামসুর রহমানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
দুদকের অনুসন্ধানে এই বিপুল অর্থ পাচারে শামসুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানায় সংস্থাটি।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দিয়েছেন।
এদিন দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপপরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট শামসুর রহমানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসামরিক, শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তার পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে শেয়ার বাজার জালিয়াতি, প্লেসমেন্ট শেয়ার কারসাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট, অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণপূর্বক আত্মসাতসহ হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে জানা যায় যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এম শামসুর রহমান উক্ত হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যে কোনো সময় দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।