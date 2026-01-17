আলোর পাতা : জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা

সাঈদুল আরেফীন »
বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে এমরান চৌধুরী স্বনামখ্যাত শিশুসাহিত্যিক তো বটেই ছড়া, কিশোর কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ তথা কলামিষ্ট হিসেবে সবিশেষ সুনাম কুড়িয়েছেন বিগত কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে। গত ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তার মৃত্যুর পূর্বকালীন পর্যন্ত শিশু কিশোর সাময়িকী ‘আলোর পাতা’ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ইমেজটাকে তিনি অন্য কাতারে নিয়ে গেছেন। এক জীবনে শিশুদের জন্য সংগঠক হিসেবেও কাজ করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য ছিলো। ২০১৭ সাল থেকে ‘আলোর পাতা’ নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে তিনি প্রায় ২৫টি সংখ্যা প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও সেই যাত্রাপথ থেমে নেই। এমরান চৌধুরীর আরাধ্য কাজকে সম্পন্ন করতে ছড়াশিল্পী ও শিশুসাহিত্যিক, প্রকাশক, সংগঠক মিজানুর রহমান শামীম ‘আলোর পাতা’ প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে এগিয়ে আসলেন। নতুন আঙিকে আরও সুন্দর কলেবরে আবারও আলোর পাতা প্রকাশের মুখ দেখলো সম্পাদক মিজানুর রহমান শামীমের হাত ধরে। আলোর পাতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হলো প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এমরান চৌধুরীর নাম। এবারের ‘আলোর পাতা’ জানুয়ারী- মার্চ, ২০২৬ সংখ্যা প্রকাশিত হলো নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে শিশু কিশোররদের উপযোগী নানা স্বাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে। এই সংখ্যায় সদ্য প্রয়াত ছড়াজাদুকর সুকুমার বড়ুয়া ও এমরান চৌধুরীকে স্মরণ করা হয়। আলোর পাতা সম্পাদক এমরান চৌধুরী ও সুকুমার বড়ুয়া স্মরণে লিখেছেন যথাক্রমে শিশুসাহিত্যিক সাঈদুল আরেফীন ও শিশুসাহিত্যিক অরুণ শীল। এমরান চৌধুরীকে নিবেদিত ছড়া কবিতা লিখেছেন- সৈয়দ খালেদুল আনোয়ার, বাসুদেব খাস্তগীর, গোফরান উদ্দীন টিটু। শিশুকিশোর পাঠক ও প্রজন্মের লেখকরা আলোচ্য লেখা দুটোর মাধ্যমে প্রয়াত বরেণ্য ছড়াশিল্পীদের সম্পর্কে অনেক বিষয় জানতে সক্ষম হবে।
৩২ পৃষ্টার রঙিন প্রচ্ছদ সম্বলিত উন্নত মলাট, স্কেচ, আর্ট পেপার ও অফসেট পেপারে প্রকাশিত এ সংখ্যায় সম্পাদক তার গুণগত বৈশিষ্টকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছেন যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে। এ সংখ্যায় গল্প লিখেছেন আলী আসকর (মা ও ঘুঁটের গল্প), শামীম খান যুবরাজ (বুড়ো লোকটি শিশুসাহিত্যিক ছিলেন), আশিকুর রহমান সাব্বির (অন্ধ ও অন্ধকার)। প্রতিটি গল্পই পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে। এছাড়া বিজ্ঞান গল্প নিউ অ্যাকুয়া লিখেছেন অনিক শুভ। আরো লিখেছেন- সায়েন্স ফিকশন (ভূতুলিয়ন) ইউনুস আহমেদ, বিজ্ঞানের রহস্য ( পক্ষি মানব ও উড়ন্ত নারী) অপু চৌধুরী, প্রাণিবিচিত্রা (পেটের থলিতে বাচ্চা রাখে যারা)- মুহাম্মদ আবু নাসের , রূপকথা ( বুদ্ধিমান কুকুর জিনকা) পান্থজন জাহাঙ্গীর (পরীর রানী গুনবতী)- কাসেম আলী রানা, আলোর পাখি- মাসুদ রানা ও ফারিয়া ইসলাম। এসব ছাড়াও নানা বিষয়ও বর্ণে বৈচিত্র্যে পুরো ‘আলোর পাতা’ সংখ্যাটি অত্যন্ত মনোগ্রাহীও উপভোগ্য হয়েছে। শিশুসাহিত্যের নানা উপাদান থাকার ফলে এবারের সংখ্যাটি সহজেই পাঠক লুফে নেবে।
শিশুকিশোরদের জন্য সবচাইতে মজাদার উপকরণ হলো ছড়া-কবিতা। এবারের সংখ্যায় সেদিকটাতে সম্পাদক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন । এ সংখ্যাটিতে উল্লেখযোগ্য ছড়া কবিতা লিখেছেন, তপংকর চক্রবর্তী, রাশেদ রউফ, জাকির হোসেন কামাল, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, শাহেদ সাদ উল্লাহ, চন্দন কৃষ্ণ পাল, তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী, জি এম জহির উদ্দিন খান, আলম নজরুল, উত্তর কুমার মাইতি , নূর নাহার নিপা, এ কে এম মোস্তফা, কুতুব উদ্দিন বখতেয়ার, চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম, বিভাস গুহ, আমান উদ্দিন আবদুল্লাহ, মিনহাজুল ইসলাম মাসুম , মরজিয়া খানম সিদ্দিকা, জাহেদুল ইসলাম বাঁধন, শাহীন ইমতিয়াজ, প্রদ্যোত কুমার বড়ুয়া, এ কে আজাদ, সুবর্ণা দাশ মুনমুন, অরুণ বর্মন, ফরিদ হোসেন হৃদয়, শফিকুর রহমান সবুজ, রেহেনা আকতার, আনোয়ার আল ফারুক , হোসাইন মোস্তফা, তূয়া নুর, নাটু বিকাশ বড়ুয়া, শাজাহান কবীর শান্ত, মো. আরাফাত হোসেন, প্রমূখ। গুচ্ছ ছড়া লিখেছেন মিজানুর রহমান শামীম। প্রকাশক রেহেনা চৌধুরীর মাধ্যমে এক ঝাঁক নবীন প্রবীণ সম্পাদনা পর্ষদ নিয়ে নতুন উদ্যমে ‘আলোর পাতা’ আগামীতে শিশুকিশোরদের জন্য উন্নত ভাবনা চিন্তা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোর মুখ দেখেছে। শব্দশিল্প প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এ সংখ্যার শুভেচ্ছা মূল্য রাখা হয়েছে ১০০টাকা।