হালদায় অভিযান, মাছ ধরার জাল-বড়শি জব্দ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে অভিযান পরিচালনা করেছে হাটহাজারী উপজেলা মৎস্য অফিস।
বুধবার (৫ নভেম্বর) ভোর থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাছ ধরার অবৈধ জাল ও বড়শি জব্দ করা হয়
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. শওকত আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অংশ নেন নৌ পুলিশ হালদা ক্যাম্পের সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো. রমজান আলীর নেতৃত্বে একটি টিম।
মৎস্য কর্মকর্তা মো. শওকত আলী জানান, অভিযানে নদী থেকে ৫টি চরঘেরা জাল ও ২৫টি বড়শি জব্দ করা হয়। জব্দ করা জালগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় আট হাজার মিটার এবং বাজারমূল্য আনুমানিক দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা। অভিযানের খবর পেয়ে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
হালদা নদীর জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষায় এমন অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে বলে জানিয়েছে উপজেলা মৎস্য দপ্তর।