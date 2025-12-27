হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ মুখপাত্র ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক শরীফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধের দ্বিতীয় দিনে এলাকাটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। আজ (শনিবার) সন্ধ্যা পর্যন্ত বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ না ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সরেজমিনে দেখা যায়, ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মী, শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতা শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত ‘শহীদ হাদি চত্বরে’ অবস্থান নিয়েছেন।
বিপ্লবী গান, কবিতা আবৃত্তি ও নানা স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শাহবাগ মোড়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর’ এবং ‘ইনকিলাব, ইনকিলাব—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
এর আগে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের ঘোষণা দেন, হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা শাহবাগ অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। ওই ঘোষণার ধারাবাহিকতায় শুক্রবার রাতেও শাহবাগ চত্বরে রাত্রিযাপন করেন আন্দোলনকারীরা।
গত শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড়ে এসে অবস্থান নেন। সারারাত অবস্থানের পর শনিবার দিনভরও তাদের এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে।
অবরোধ চলাকালে বারডেম হাসপাতালের এক পাশ দিয়ে যান চলাচল সচল ছিল। আজ (শনিবার) বিকেল থেকে জাতীয় জাদুঘরের পাশ দিয়ে সীমিত পরিসরে যান চলাচল করতে দেখা যায়।
এর আগে সকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ইনকিলাব মঞ্চ সাময়িকভাবে শাহবাগ মোড় ছেড়ে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নেয়। পরে দুপুর সাড়ে ১২টায় তারা পুনরায় শাহবাগ মোড়ে শহীদ হাদি চত্বরে ফিরে এসে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন।
ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই শাহবাগ অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।