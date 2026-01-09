‘হাদি ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না’

সুপ্রভাত ডেস্ক »
শহীদ ওসমান হাদির ওপর হামলার এক মাস পূর্ণ হলো আজ। এই উপলক্ষ্যে খুনিদের বিচার ও আধিপত্যবাদ প্রতিরোধের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও পদযাত্রা করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে অংশ নেওয়া সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলেন। তাদের কণ্ঠে শোনা যায়– ‘হাদি ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না’, ‘রক্ত বন্যা, ভেসে যাবে অন্যায়’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে’, ‘জেগেছে জেগেছে, ছাত্র আন্দোলন জেগেছে’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘গোলামি না আজাদি, আজাদি আজাদি’, ‘তুমি কে, আমি কে, হাদি হাদি’ এবং ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাব’।
সমাবেশে বক্তারা শহীদ ওসমান হাদির ওপর বর্বরোচিত হামলার এক মাস পেরিয়ে গেলেও জড়িতদের গ্রেপ্তারে দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা অনতিবিলম্বে খুনিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল।
এ ছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন– ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি আরিয়ান হোসেন ইমন, ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মোস্তফা হোসাইন, ঢাকা পূর্ব শাখার সহসভাপতি মাইনুল ইসলাম, ঢাকা পশ্চিম শাখার সহসভাপতি এইচ এম হাবিবুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রমুখ।