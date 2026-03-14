হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ তিনজন গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

কক্সবাজারের ঈদগাঁও থানার নূরুল আমিন হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ তিনজনকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব।

শুক্রবার (১৩ মার্চ) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার র‍্যাবের যৌথ অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- জয়নাল আবেদীন (৪৫), তার ছেলে মো. রায়হান (২২) এবং স্ত্রী রেহেনা বেগম (৪৫)। তারা সবাই কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও থানার বাহারছড়া এলাকার বাসিন্দা।

র‌্যাব জানায়, নিহত নূরুল আমিনের সঙ্গে প্রতিবেশী জয়নাল আবেদীনের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এ বিরোধের জেরে নূরুল আমিন কক্সবাজার সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে মামলা আপস-মীমাংসা ও তুলে নেওয়া নিয়ে গত ২১ জানুয়ারি জয়নাল আবেদীন ও নূরুল আমিনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় এবং তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এর একদিন পর ২২ জানুয়ারি ভোরে ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য বাড়ি থেকে মসজিদে যাওয়ার পথে বাহারছড়া সড়কে জয়নাল আবেদীন ও তার সহযোগীরা নূরুল আমিনের ওপর হামলা চালায়। দেশীয় ধারালো অস্ত্র, দা, কিরিচ ও লাঠি দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর নিহতের মেয়ে বাদী হয়ে ঈদগাঁও থানায় সাতজনকে এজাহারনামীয় এবং আরও তিন থেকে চারজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

চট্টগ্রাম র‍্যাবের সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় মামলার পলাতক আসামি জয়নাল আবেদীন হাটহাজারী এলাকায় অবস্থান করছেন। এর ভিত্তিতে শুক্রবার হাটহাজারীর অক্সিজেন-কুয়াইশ সংযোগ সড়ক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই এলাকার কুয়াইশ সংযোগ সড়ক এলাকায় আরেকটি অভিযান চালিয়ে তার ছেলে রায়হান ও স্ত্রী রেহেনা বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কক্সবাজারের ঈদগাঁও থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

