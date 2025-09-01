স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিশেষ গেট চালু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নিরাপত্তার স্বার্থে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে বিশেষ গেট চালু করা হয়েছে। এখন থেকে বিশেষ পাস ছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের সুযোগ মিলবে না।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে এ কার্যক্রম চালু হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ থেকে স্টিকারবিহীন কোনো গাড়ি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢুকতে পারছে না। আর বিশেষ পাস ছাড়া সকাল থেকে কোনো ব্যক্তিকেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে সাংবাদিকদের জন্য এ ব্যবস্থা শিথিল রয়েছে।
সকাল থেকে চালু হওয়া এই গেটের দুপাশে দুজন পুলিশ সদস্যকে অবস্থান করতে দেখা যায়। যাদের ভেতরে ঢোকার অনুমোদন আছে, তাদের কার্ড পাঞ্চ করে করে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে। তবে সকাল থেকে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকেও সচিবালয়ে ঢুকতে পুলিশের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে জানা গেছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, তারা নিয়মিত গাড়ি দিয়ে যাতায়াত করেন। তাদের গাড়ি স্টিকারযুক্ত থাকায় ভেতরে ঢুকতে কোনো সমস্যা হয়নি। স্টিকারবিহীন কোনো গাড়ি সচিবালয়ে ঢুকতে দেওয়া উচিত না বলে মনে করেন তিনি।