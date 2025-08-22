সেতুর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফ্ল্যাট বরাদ্দ বাতিল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্মাণাধীন ২৭০টি ফ্ল্যাটের সাময়িক বরাদ্দ বাতিল করেছে বোর্ড।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১৫তম বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
সভায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বরাদ্দের অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনটির একটি কপি দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) পাঠানোরও সিদ্ধান্ত হয়।
এছাড়া সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন ভিলেজের জমি, নির্মিত ফ্ল্যাট ও অসমাপ্ত কাজের অগ্রগতি জানাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত স্কুল ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিয়াম স্কুলের চুক্তি বাতিল করা হবে।