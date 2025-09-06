সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর ঢাকা-চট্টগ্রাম ও সিলেট রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লাইনচ্যুত কর্ণফুলী এক্সপ্রেসের বগি উদ্ধার শেষে সাড়ে ৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রুটে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হয়।
এর আগে, বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের আউটার এলাকায় কর্ণফুলী এক্সপ্রেসের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার পরপরই ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
স্টেশনের সহকারী মাস্টার সাকির জাহান বলেন, বিকেলে ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে নির্ধারিত বিরতির পর ছেড়ে গেলে রেলক্রসিংয়ের সামনে ‘চ’ বগিটি বিকট শব্দে লাইনচ্যুত হয়। এ ঘটনায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।
তিনি আরও বলেন, পরে আখাউড়া জংশন থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন এসে উদ্ধার তৎপরতা চালায়। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর দুর্ঘটনাকবলিত বগি সরিয়ে রাত ৭টা ৫০ মিনিটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।