সাজিনাজ হাসপাতাল লিমিটেড ও পিএইচপি ফ্যামিলির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সাজিনাজ হাসপাতাল লিমিটেড ও দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী পিএইচপি ফ্যামিলির মধ্যে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
নগরের ‘পিএইচপি সেন্টারে’ অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সাজিনাজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে ডিরেক্টর-এইচ আর এন্ড ডেভেলপমেন্ট হাসান মাহমুদ চৌধুরী এবং পিএইচপি ফ্যামিলির পক্ষ থেকে সিনিয়র ডিজিএম-এইচ আর এন্ড প্রশাসন শামসুদ্দিন ভূঁইয়া স্বাক্ষর করেন।এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
চুক্তি অনুযায়ী, দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী পিএইচপি ফ্যামিলির সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও তাদের পরিবার সাজিনাজ হাসপাতাল লিমিটেড থেকে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন। এছাড়া গবেষণা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উভয়পক্ষ একে অপরকে সহযোগিতা করবে।
সাজিনাজ হাসপাতালের কর্মকর্তারা জানান, এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। অপরদিকে, পিএইচপি ফ্যামিলির প্রতিনিধি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এই উদ্যোগ পিএইচপি ফ্যামিলির জন্য আরও সহজলভ্য ও মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করবে।
অনুষ্ঠানে পিএইচপি ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ডিরেক্টর মোহাম্মদ আলী হোসাইন, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শোভিত বিকাশ বড়ুয়া, ইন্তেখাবআলম ও জহিরুল ইসলাম রনি এবং সাজিনাজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে এইচ আর ম্যানেজার সাখাওয়াত হোসেন, মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ মোহসিন চৌধুরী, অনুপ দে ও আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রাসেল কান্তি রনি উপস্থিত ছিলেন।