বুধবার, এপ্রিল ২২, ২০২৬
সরকারি সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত বাস ভাড়া না বাড়ানোর নির্দেশ

সরকারি সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত বাস ভাড়া বৃদ্ধি না করার জন্য পরিবহন মালিকদের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।

সংগঠনটির মহাসচিব মো. সাইফুল আলমের ২১ এপ্রিল (মঙ্গলবার) সই করা এক সংবাদ-বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকার কর্তৃক বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত বর্তমান ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায় না করতে সব পরিবহন মালিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

একইসঙ্গে ডিজেলের মূল্য লিটারপ্রতি ১৫ টাকা বৃদ্ধি এবং ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে ভাড়া সমন্বয়ের জন্য সরকারের প্রতি বিশেষ আহ্বান ও দাবি জানানো হয়েছে।

