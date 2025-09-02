সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের বিদ্যমান আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। আগামী ৯০ দিনের মধ্যে সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন পেশার ১১ জন নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বিএনপির মিডিয়া সেলের ফেইসবুক পেইজে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং সদস্য সচিব ছিলেন কাদের গণি চৌধুরী।
বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহকে সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে।
সদস্য রয়েছেন- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ইউট্যাব) মহাসচিব প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, সদ্য বিলুপ্ত কমিটির সদস্য সচিব ও বিএফইউজের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী, এ্যাব নেতা ইঞ্জিনিয়ার শাহরিন ইসলাম তুহিন, ড্যাব নেতা ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতা প্রফেসর আবদুস সালাম, এইবি নেতা প্রফেসর মোস্তাফিজ, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের জাকির হোসেন, জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক জোটের নেতা রফিকুল ইসলাম এবং মো. মোকছেদুল মোমিন মিথুন (আমরা বিএনপি পরিবার
বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কৃষিবিদ মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন এই কমিটির দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করবেন।