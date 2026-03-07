সংসদীয় কু-সংস্কৃতি মানুষের মন থেকে আমরা মুছে দেব : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সংসদের পুরোনো ও নেতিবাচক সংস্কৃতি দূর করে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপনের অঙ্গীকার করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেন, অতীতের সংসদীয় কু-সংস্কৃতি মানুষের মন থেকে আমরা মুছে দেব।

শনিবার (৭ মার্চ) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী দিনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, সংসদের কনস্টিটিউশন, রুলস অব প্রসিডিউর, কাস্টমস ও কনভেনশন এসব বিষয় নিয়ে সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের আগামী সংসদ অধিবেশন দেখে জাতি আশ্বস্ত হবে। মানুষ বলবে, এমন একটি সংসদই তারা দেখতে চেয়েছিলেন। অতীতে সংসদে যেসব নেতিবাচকতা তৈরি হয়েছে, সেগুলো আমরা মানুষের মন থেকে মুছে দেব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যারা নতুন এমপি হয়েছেন, তারা নতুন করে যাত্রা শুরু করবেন। একটা শিশু যেমন জন্মের পর সতেজ সংস্কৃতি শেখে, ঠিক সেভাবেই আমরা নবীন সংসদ সদস্যদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি। তাদের ভেতরে কোনো খারাপ সংস্কৃতি দানা বাঁধতে না দিলে তারা ভালো শিক্ষাটা পাবেন। মূলত জনপ্রত্যাশা পূরণই আমাদের এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

