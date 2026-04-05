শাহ আমানতে বিপুল পরিমাণ সিগারেট ও নিষিদ্ধ ক্রিম উদ্ধার

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সিগারেট ও আমদানি নিষিদ্ধ গৌরী ক্রিম উদ্ধার করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ।

এ ঘটনায় জড়িত তিন যাত্রীকে আটকের পর মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৪ এপ্রিল) বিমানবন্দরের জনসংযোগ শাখা থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শুক্রবার দিবাগত রাতে বিমানবন্দরের কাস্টমস হল এলাকায় অভিযান চালায় কাস্টমস শাখা ও কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স। এসময় আবুধাবি থেকে আগত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটের তিন যাত্রীর ব্যাগেজ পৃথকভাবে তল্লাশি করা হয়।

তল্লাশির একপর্যায়ে তাদের কাছ থেকে সর্বমোট ৯৩০ কার্টন সিগারেটের বড় চালান এবং আমদানি নিষিদ্ধ গৌরী ক্রিমের ৬০ পিস উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সিগারেট থেকে আনুমানিক ১৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

আটক যাত্রীরা হলেন কুমিল্লার দেবিদ্বারের নাজমুল হাসান, গোপালগঞ্জের কুসুমদিয়ার সরদার সাজাদ এবং কক্সবাজারের চকোরিয়ার আমশেদ আলম রানা।

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী ইব্রাহীম খলিল বলেন, উদ্ধার হওয়া পণ্যসমূহ ডিপার্টমেন্টাল মেমোরেন্ডাম মূল্যে জব্দ করে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের হেফাজতে রাখা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে জড়িত তিন যাত্রীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

