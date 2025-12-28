রাউজানে বিএনপির প্রার্থী গোলাম আকবর খন্দকার

চট্টগ্রামে আরও একটি সংসদীয় আসনে প্রাথমিকভাবে ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তন করে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।
দলটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য গোলাম আকবর খন্দকার চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গোলাম আকবর খন্দকার।
তিনি বলেন, রোববার বিকেলেই দলীয় মনোনয়ন হাতে পেয়েছি। আমি খুবই আনন্দিত।
প্রসঙ্গত, গত ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের দুটি সংসদীয় আসনে প্রাথমিকভাবে ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তন করে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয় বিএনপি। দলটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড ও চট্টগ্রাম নগরের আংশিক) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম-১০ (পাহাড়তলী–হালিশহর) আসনে প্রয়াত নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমানের ছেলে সাঈদ আল নোমান চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন।