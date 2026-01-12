মেরিন একাডেমি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মিলনমেলা

বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতায় সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মিলনমেলা ২০২৬ ।
চট্টগ্রামের কর্ণফুলি উপজেলার জলদিয়া এলাকায় একাডেমি ক্যাম্পাসে (শনিবার) ছিল দিনব্যাপি এই আনন্দ আয়োজন। যাতে শোভাযাত্রা, স্মৃতিচারণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় ছিল মূল অনুষঙ্গ। দীর্ঘদিন পর সতীর্থদের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় আবেগঘন পরিবেশ। প্রাক্তন ক্যাডেটদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিও অনুষ্ঠানকে করে তোলে প্রাণবন্ত।
এবার অ্যালামনাই অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন ইন্টারন্যাশনাল এমপ্লয়ার্স কাউন্সিল-আইমেকের সাবেক চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন বেলাল আহমেদ। অনুষ্ঠানে একাডেমির সদ্যপাসড আউট ক্যাডেটদের জন্য বৃত্তিও ঘোষণা করা হয়।
সহস্রাধিক নাবিক ও পরিবারের এ পুনর্মিলনীতে আলোচনা সভায় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম সোহরাওয়ার্দী বলেন, দক্ষ নাবিক তৈরিতে মেরিন একাডেমির অবদান গৌরবজ্জল। তাই এখানকার সাবেক শিক্ষার্থীদেরও উচিত বিশ্ব নৌঅঙনে বাংলাদেশের শক্ত ভিত গড়ে তোলা। পাশে থাকতে হবে যে কোন নাবিকের দুঃসময়েও।
জেনারেল সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান বলেন, প্রতিবছর চাকরির বাজারে যৌক্তিক সংখ্যক ক্যাডেট যোগ হওয়া উচিত। নতুনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা পুরনোদের দায়িত্ব বলেও মত দেন তিনি।
অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ফসিউর রহমান, ফয়সাল আল আসাদুজ্জামান, তানিয়া বেগম, রেদওয়ান সাজিদ ও অঙন দাশ প্রাঙণ। শেষে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও র্যাফেল ড্র। বিজ্ঞপ্তি