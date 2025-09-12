মিরসরাইয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাবা-মেয়ের

সুপ্রভাত ডেস্ক »

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই এলাকায় থেমে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানের পেছনে মাইক্রোবাসের ধাক্কা লেগে বাবা ও তিন বছরের মেয়ের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় একই পরিবারের আরও তিনজনসহ মোট চারজন আহত হয়েছে।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি বাজার এলাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিরা একটি মাইক্রোবাসে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম শহরে বেড়াতে যাচ্ছিলেন।

নিহতরা হলেন- ঢাকার উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের বাসিন্দা গোলাম সারোয়ার (৪৩) ও তার তিন বছর বয়সের মেয়ে মুসকান। একই দুর্ঘটনায় গোলাম সারোয়ারের স্ত্রী উম্মে সালমা (৩৩), ছেলে ইমতিয়াজ আহমেদ (৯), গাড়িচালক গিয়াস উদ্দিন (৩০) ও সাগর (৩০) নামের এক সহকর্মী আহত হয়েছেন।

মিরসরাই ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দলনেতা সাহ্লাঞো মারমা জানান, সকালে ঠাকুরদীঘি বাজারে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের পাশে থেমে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ধাক্কা দেয় চট্টগ্রামমুখী কালো রঙের মাইক্রোবাসটি (নোয়াহ)। দুর্ঘটনায় মাইক্রোবাসটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দু’জন নিহত হন। এ ছাড়া চারজনকে উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গুরুতর আহত দু’জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছ

