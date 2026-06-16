মঙ্গলবার, জুন ১৬, ২০২৬
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আন্তর্জাতিক

মার্কিন নৌ অবরোধ প্রত্যাহার, ইরানের বন্দরে জাহাজ চলাচল শুরু

সুপ্রভাত ডেস্ক »

ইরানের সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ ঘোষণার পর অন্তত তিনটি ইরানি তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবাহী দুটি কার্গো জাহাজ সফলভাবে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ জুন) ইরানের আধাসরকারি সংবাদমাধ্যম মেহের নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় জাহাজগুলো যাত্রা শুরু করেছে। ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রতি চূড়ান্ত হওয়া সমঝোতা স্মারকের প্রথম ফলাফল হিসেবে ইরানের বন্দরে জাহাজ চলাচল শুর হয়েছে।

মার্কিন নৌ অবরোধের কারণে জাহাজগুলো কয়েক মাস ধরে আটকা পড়ে ছিল। প্রেস টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সংশ্লিষ্ট সামুদ্রিক সূত্রগুলো বলছে, জাহাজগুলো এখন কোনো বাধা ছাড়াই আন্তর্জাতিক জলসীমা দিয়ে চলাচল করছে।

পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় চূড়ান্ত হওয়া সমঝোতা স্মারকের ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। এতে সব ফ্রন্টে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটানোর অংশ হিসেবে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অবৈধ নৌ অবরোধ অবিলম্বে প্রত্যাহারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তেহরান এবং ওয়াশিংটন যুদ্ধ বন্ধ করতে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া চূড়ান্ত করেছে বলে নিশ্চিত করেছে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের (এসএনএসসি) সচিবালয়। এতে লেবাননসহ সব ফ্রন্টে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী অবসান এবং ইরানের ওপর থেকে মার্কিন নৌ অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা রয়েছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাঘচি সোমবার বলেন, আগামী শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদলের প্রধানদের মধ্যে একটি বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈঠকে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হবে এবং এর পরপরই পরবর্তী পর্যায়ের প্রথম দফার আলোচনা শুরু হবে।

পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় সমঝোতা চূড়ান্ত হওয়ায় এখন থেকে তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং পণ্যবাহী জাহাজগুলো ইরানি ও আন্তর্জাতিক উভয় জলসীমাতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারবে।

সূত্র: মেহের নিউজ

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