মার্কস অলরাউন্ডার-দেখাও যত প্রতিভা তোমার : ১ কোটি টাকারও বেশি উপহার ও শিক্ষাবৃত্তি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
শুরু হয়েছে বাংলাদেশে শিশু কিশোরদের সবচেয়ে বড় প্রতিভা যাচাইয়ের প্রতিযোগিতা মার্কস অলরাউন্ডার।
বাংলাদেশের সকল স্কুল-কলেজ (প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) এবং সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
প্রতিযোগিতার গ্রুপ ও বিষয়সমূহ
প্লে-৪র্থ : জুনিয়র স্কুল। বিষয়ঃ গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গল্পবলা।
৫ম -৮ম : মিডল স্কুল। বিষয়ঃ গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা।
৯ম – ১২দশ : হাই স্কুল এবং কলেজ। বিষয়ঃ গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা।
মার্কস অলরাউন্ডারে ৩টি গ্রুপ থেকে সেরা ৩ অলরাউন্ডারের প্রত্যেকে পাবে ১৫ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীরা পাবেন সর্বমোট ১ কোটি টাকারও বেশি উপহার ও শিক্ষাবৃত্তি।
গ্র্যান্ড ফিনালেতে ৩টি গ্রুপের ফার্স্ট রানার্স আপ এবং এবং সেকেন্ড রানার্স আপ প্রত্যেকে পাবে ৫ লাখ এবং ৩ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি।
৩টি গ্রুপের ৬ টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে সেরা ৩ জন করে সর্বমোট ৫৪ জন সেরা পারফর্মারের প্রত্যেকে পাবে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক।
জাতীয় পর্যায়ে ৩ টি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে ১ টি করে কম্পিউটার।
মার্কস অলরাউন্ডার আঞ্চলিক, বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায় এই তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হবে।
এই সপ্তাহে মার্কস অলরাউন্ডার এর আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ
কুমিল্লা (চৌদ্দগ্রাম)- বাতিসা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, চৌদ্দগ্রাম ,
বিবাড়িয়া- নিয়াজ মুহম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
লক্ষ্মীপুর- মান্দারী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর,
চাঁদপুর- চাঁদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর ,
যশোর- মধুসূদন তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, যশোর এ