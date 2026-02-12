ভোট দিলেন ৬৭ বছরের দৃষ্টিশক্তিহীন শিরাজ

সুপ্রভাত ডেস্ক »

দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন শিরাজ আহমদ (৬৭)। তিনি খাগড়াছড়ি শহরের ইসলামপুর এলাকার বাসিন্দা

বৃহস্পতিবার(১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান করেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি তার গণতান্ত্রিক অধিকার পালনে।

ভোট দিতে পেরে সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করে শিরাজ আহমদ বলেন, নাগরিক হিসেবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরে তিনি গর্বিত। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে এসেছেন তিনি।

খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রিসাইডিং অফিসার মো. মজিবুর রহমান খান বলেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভোটারদেরকে তাদের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক একজন ভোট দিতে সহযোগিতা করছেন।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও