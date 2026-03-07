ভারতের হস্তক্ষেপে উইকেট পরিবর্তন

সুবিধা পাবে ব্যাটাররা
ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ, আর ভারতীয় দলকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেয়া হচ্ছে না- এমনটা যেন হতেই পারে না। কারণ, এর আগেও টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগেও ভারতীয় দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।
এবারও টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে একই অভিযোগ উঠলো বেশ জোরালোভাবে। বলা হচ্ছে, ভারতীয় বোর্ডের হস্তক্ষেপে তাদের ব্যাটারদের সুবিধা এনে দিতে পিচ তৈরি করা হচ্ছে। ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল আজ রাতে অনুষ্ঠিত হবে আহমেদাবাদের মোতেরায় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। সেখানে এমন একটি পিচে ফাইনালটি অনুষ্ঠিত হবে, যা লাল এবং কালো মাটির মিশ্রণে তৈরি। এটি মুম্বাইয়ে সেমিফাইনালের পিচের সঙ্গে অনেকটাই অনুরূপ, যেখানে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৭ উইকেটে ২৫৩ রানের বিশাল স্কোর গড়েছিল। মাঠ: সেন্টার উইকেট, যেখানে মূল ফাইনাল খেলা হবে। মাটি: লাল এবং কালো মাটির মিশ্রণ, তবে লালের পরিমাণ বেশি।
প্রভাব:ব্যাটসম্যানদের জন্য সুবিধাজনক, বাউন্স ভালো থাকবে, বলার জন্য সীমিত টার্ন। প্যার স্কোর: প্রায় ২০০। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনালের আগে আহমেদাবাদে এখন পর্যন্ত কেবল একটি ম্যাচ হয়েছে, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা ২১৩ রান করে কানাডাকে হারিয়েছে। নিউজিল্যান্ড এক ম্যাচ খেলেছে, আর ভারত দুই ম্যাচ খেলে, সর্বশেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে। ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হারের ইতিহাস বিবেচনা করে কালোর চেয়ে লাল মাটির পরিমাণ বেশি থাকা উইকেট বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের পরাজয় ঘটেছিল কালো মাটির পিচে, যা ধীরে পিচ নিয়ে অসন্তুষ্ট, ভারত কিউরেটরদের সাথে দেখা করেছে। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে যখন ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭০ রানেরও বেশি ব্যবধানে হেরে যায়, তখন এটা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে চোখ খুলে দেওয়ার মতো ছিল। তবে ফাইনালের জন্য পরিস্থিতি ভিন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে-অন্তত পিচের দৃষ্টিকোণ থেকে। ভারতীয়রা নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে মিডিয়ায় বলছে, ‘নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালের জন্য ভারতীয় দলকে মিশ্র মাটির পিচ দেওয়া হবে। এটি একটি স্পোর্টিং পিচ হবে যেখানে কোনও অযৌক্তিক সুবিধা থাকবে না। এই ট্র্যাকে আরও লাল মাটির অর্থ হল কিছু বাউন্স থাকবে এবং ব্যাটাররাও সুবিধা পাবেন।’
মিডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট লিগ পর্বে দেওয়া কিছু পিচ নিয়ে খুশি ছিল না। ম্যানেজমেন্ট স্থানীয় কিউরেটরদের কাছে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে, এমনকি টুর্নামেন্ট চলাকালীন পিচ প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য কর্মীদেরও পাঠিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচকে সামনে রেখে ভারতীয়রা তাদের আক্রমণাত্মক উদ্বোধনী জুটির উপর মনোযোগ দিচ্ছে। সূর্যকুমার যাদবের দল পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ, উচ্চ-পুরস্কারের পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, একটি কৌশল যা সেমিফাইনালে ফলপ্রসূ হয়েছে।
সঞ্জু স্যামসনের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মিডল-অর্ডার স্থিতিশীলতা প্রদান করেছে, এবং নতুন বল আলোর নীচে চলে গেলে উচ্চ-মানের গতির বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করার তার ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভারতের জন্য মূল ভরসা তাদের আক্রমণাত্মক ওপেনিং জুটি। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন দল উচ্চ ঝুঁকি কিন্তু বেশি ফল পাওয়ার কৌশল অনুসরণ করেছে। সেমিফাইনালে এই কৌশলই সফল হয়েছে।
