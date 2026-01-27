বিশ্বকাপে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন বাতিল, যা বলছে বিসিবি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করছে না বাংলাদেশ দল। মূলত নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ না খেলার কথা জানিয়ে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। পরে তাদের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থা এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে যুক্ত করেছে। এরপর আইসিসি পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে গতকাল বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বিশ্বকাপ কাভার করার অ্যাক্রেডিটেশনও বাতিল করে।
অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদন বাতিলের কারণ জানতে চেয়ে আইসিসিকে মেইল করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ (মঙ্গলবার) সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ টি-টোয়েন্টি কাপের উদ্বোধনী দিনে খেলা দেখতে গিয়ে এমনটা নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন, ‘গতকাল (সোমবার) সিদ্ধান্তটা এসেছে। এরপর আমরা জানতে চেয়েছি, ব্যাখ্যা চেয়েছি। ওটা ভেতরের গোপনীয় বিষয়, কিন্তু আমরা জানতে চেয়েছি।’
অ্যাক্রেডিটেশন বাতিল করা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে (তার দেশ) অংশ্রগ্রহণ করতেই হবে। (২০১৩) চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশ অংশ নেয়নি তারপরও আমাদের সাংবাদিকরা সেখানে গিয়েছিলেন কাভার করতে। এছাড়া ফিফা বিশ্বকাপে আমাদের দল কখনো অংশ নেয়নি কিন্তু সাংবাদিকরা নিয়মিত যান কাভার করতে। পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে এটা (কাভার) করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এটা তাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের আসলেই কিছু করার নেই। তবে আমরা মনে করি আমাদের গণমাধ্যমকর্মীদের সেই সুযোগটা দেওয়া উচিত ছিল। আমরা তৃতীয় সর্বোচ্চ ভিউয়ার, আমরা না খেললেও বিশ্বকাপ তো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের গণমাধ্যমকর্মীরা সেটা আমাদের দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করতে পারতেন।’
বিশ্বকাপ না খেলা আর অ্যাক্রেডিটেশন এক বিষয় নয় বলেও মনে করেন আমজাদ, ‘আমরা বিশ্বকাপে শর্ত দিয়েছি যে নিরাপত্তা ইস্যুতে আমরা একটা নির্দিষ্ট ভেন্যুতে (দেশ) খেলতে পারব না, এমন নয় যে পুরো বিশ্বকাপেই খেলব না। আমাদের বিকল্প অনুরোধ ছিল, এটা পূর্ণ করা হয়নি। এরপর সেখান থেকে আমরা সরে এসেছি। এর সঙ্গে অন্য কিছু মেলানো ঠিক হবে না।’