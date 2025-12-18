বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিং করবেন পররাষ্ট্র সচিব

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও চলমান পরিস্থিতি অবহিত করতে বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিং করা হবে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এই ব্রিফিং করবেন পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম।
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এদিন বিকেল ৩টায় বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে।
সূত্র জানায়, ব্রিফিংয়ে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের অবহিত করা হবে। একই সঙ্গে দেশের চলমান পরিস্থিতিও তুলে ধরা হবে। জাতীয় ও আঞ্চলিক ইস্যুও আসতে পারে এই ব্রিফিংয়ে।
উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিং করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে।