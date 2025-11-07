বাবলা হত্যাসহ চালিতাতলী ও রাউজানে গোলাগুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম-৮ আসনের বিএনপির প্রার্থী ও নগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণায় চট্টগ্রামে আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী সরোয়ার হোসেন ওরফে বাবলা হত্যা মামলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। এ ছাড়া চট্টগ্রামের চালিতাতলী ও রাউজানে গোলাগুলির ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে র্যাবের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাতে র্যাবের বিশেষ টিমের অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।
বাবলা হত্যা মামলায় যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা হলেন— মো. আলাউদ্দিন ও মো. হেলাল। এ ঘটনায় মামলা দায়ের হওয়ার পরই অভিযানে নেমেছে র্যাব ৭।
এ ছাড়া রাউজানে গোলাগুলির ঘটনায় অভিযুক্ত ইশতিয়াক চৌধুরী অভিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
র্যাব-৭ অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান বলেন, বাবলা হত্যা মামলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া চালিতাতলীতে প্রতিবন্ধী অটোরিকশাচাককে গুলি ও রাউজানে গোলাগুলির ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে গত বুধবার, ৫ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বিএনপি প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর গণসংযোগকালে সরোয়ারকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। একইদিন রাত ৯টার দিকে রাউজানের বাগোয়ান এলাকায় গোলাগুলির ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন অন্তত ৫ জন। এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার নগরীর চালিতাতলীতে এক অটোরিকশাচালকে গুলি করা হয়।